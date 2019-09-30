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Зеленский поручил упростить торговлю с оккупированным Донбассом

Зеленский поручил упростить торговлю с оккупированным Донбассом

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров рассмотреть вопрос упрощения въезда и выезда лиц и перемещения товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в указе президента Украины №738/2019.

“Кабинету министров безотлагательно принять меры по: проработке вопроса об упрощении въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров из таких территорий”, – отмечается в документе.

Согласно указу, Кабмин также должен организовать предоставление на контрольных пунктах въезда/выезда медицинской помощи и помощи в передвижении лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

Президент также поручил правительству выполнить ремонтные работы на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения H-21 Старобельск – Луганск – Хрустальный – Макеевка – Донецк (на участке Старобельск – Счастье) и Т1306 Северодонецк – Новоайдар.

По материалам Економічна Правда
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