Зеленский поручил упростить торговлю с оккупированным Донбассом

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров рассмотреть вопрос упрощения въезда и выезда лиц и перемещения товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.
Об этом говорится в указе президента Украины №738/2019.
“Кабинету министров безотлагательно принять меры по: проработке вопроса об упрощении въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров из таких территорий”, – отмечается в документе.
Согласно указу, Кабмин также должен организовать предоставление на контрольных пунктах въезда/выезда медицинской помощи и помощи в передвижении лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения.
Президент также поручил правительству выполнить ремонтные работы на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения H-21 Старобельск – Луганск – Хрустальный – Макеевка – Донецк (на участке Старобельск – Счастье) и Т1306 Северодонецк – Новоайдар.
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