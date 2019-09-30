Госавиаслужба запретила полеты самолетов Ukraine Air Alliance

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Государственная авиационная служба Украины запретила полеты воздушных судов компании Ukraine Air Alliance после аварийной посадки Ан-12 неподалеку от аэропорта Львов утром 4 октября.
Как сообщает ЦТС, об этом проинформировали в Госавиаслужбе.
Соответствующий приказ №1334 о приостановке действия сертификата эксплуатанта с 00:00 5 октября Госавиаслужба издала 4 октября.
Приказ принят на основании решения постоянно действующей Комиссии по вопросам сертификации эксплуатантов, организаций по техническому обслуживанию и поддержанию летной годности, разработчиков и производителей авиационной техники, учебных заведений по подготовке летного состава в Украине, летного и технического персонала.
Также европейский регулятор безопасности полетов European Aviation Safety Agency (EASA) отозвал сертификат на право осуществления авиаперевозок в странах Евросоюза у Ukraine Air Alliance, запрет вступил в силу с 5 октября.
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