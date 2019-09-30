Проще развестись, чем кого-то уволить, - Гончарук об изменениях в Трудовом кодексе

Члены парламента намерены внести существенные изменения в Трудовой кодекс Украины. Он должен будет заменить нынешний КЗоТ, “возраст” которого в скором времени достигнет 50 лет.

В профильном комитете Верховной Рады журналистам сообщили, что изменения будут внесены в следующие законы: “Об оплате труда”, “Об отпусках” и “Об охране труда”.

“Кардинально новой станет и процедура увольнения сотрудников. Трудовые отношения должны быть полностью изменены. Сейчас взять человека на работу – то же самое, что его усыновить, так как проще развестись, чем кого-то уволить”, – комментирует изменения в ТК премьер-министр Алексей Гончарук.

Гончарук акцентировал внимание именно на затяжной и очень сложной процедуре увольнения сотрудников. Она, по его словам, будет изменена в первую очередь. Сейчас уволить работника можно только после вынесения двух и больше выговоров, причем правильно оформленных. Эту норму, говорит чиновник, соблюдают немногие работодатели, поэтому и проигрывают суды, оставаясь обязанными не только возобновить сотрудника на работе, но и выплатить ему зарплату за вынужденные прогулы.