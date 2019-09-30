Фонд гарантирования повторно выставил на торги стадион "Черноморец"

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Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставляет на продажу нежилые здания центрального стадиона «Черноморец», размещенные в Одессе, за 733 млн грн.
Об этом сообщает прессслужба Фонда гарантирования.
“10 октября 2019 г. состоится голландский аукцион по продаже нежилых зданий центрального стадиона «Черноморец», размещенных в Одессе по адресу ул. Маразлиевская, 1/20, и прав требования по договорам, которые заключены с юридическими лицами в количестве 40 шт. Все активы находятся на балансе АО «Имэксбанк». Начальная цена реализации – 733 250,38 тыс. грн”, – говорится в сообщении.
В Фонде гарантирования отмечают, что общая площадь нежилой недвижимости, размещенной в историческом центре Одессы и продаваемой единым лотом, – 80 289 м кв. Стадион «Черноморец» – самый большой на юге Украины! Комплекс зданий и сооружений является уникальным спортивным объектом и включает в себя: спортивную часть стадиона: чаша стадиона с футбольным полем, VIP-ложи, вспомогательные помещения, бизнес-центр с рестораном общей площадью 10 757,90 м кв., фитнес-центр общей площадью 4 300,00 кв. м, отель общей площадью 9 817,00 м кв., подземный паркинг и другие здания и помещения в соответствии с его техническим паспортом.
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