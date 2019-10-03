LOT запустит прямые рейсы в Сан-Франциско

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Авиакомпания LOT из Польши планирует запустить прямые рейсы из Варшавы в Сан-Франциско.
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Когда. С августа 2020 года.
График. Рейсы будут отправляться четыре дня в неделю. Компания заявила, что они будут иметь удобную стыковку с маршрутами в такие города: Киев, Будапешт, Тель-Авив, Вену, Гетеборг, Стокгольм, Прагу, Санкт-Петербург, Москву, Софию, Таллинн.
Компания открывает новый рейс для увеличения пассажиропотока в американский город из центрально- и восточноевропейских стран (сейчас пассажиропоток составляет 300 000 человек в год).
LOT уже осуществляет рейсы в некоторые американские города, среди которых Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес и Майами.
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