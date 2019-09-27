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Turkish Airlines снизила цены на рейсы из Украины в Стамбул

Turkish Airlines снизила цены на рейсы из Украины в Стамбул

Turkish Airlines начала осеннюю распродажу на вылеты из городов Украины в Стамбул.

Цена авиабилетов снижена до $139 в обе стороны с учетом сборов.

Перелеты доступны – по маршрутам Львов-Стамбул, Запорожье-Стамбул и Харьков-Стамбул.

Киев – Стамбул – $169 туда-обратно.

Одесса-Стамбул, Херсон-Стамбул – от $149 в обе стороны.

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Билеты по таким ценам будут актуальны – до 14 октября 2019 года включительно.

На рейсы, которые будут выполняться в период с 21 октября 2019 года по 31 марта 2020 года.

По материалам Finance.UA
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