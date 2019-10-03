Что ждать от курса на этой неделе?

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За неделю курс доллара к гривне значительно вырос на всех сегментах валютного рынка на 1,9-3,3%.
Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 24,08 грн до 24,61 грн (+2,2%).
Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время выросли с 24,34/24,38 до 24,80/24,85 (+1,9%).
Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 24,13/24,43 до 24,74/25,22 (+2,5%/+3,3%).
При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 1,2% до 2,0% за счет более быстрого роста курса продажи по сравнению с покупкой.
Как отмечает Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари, на минувшей неделе наиболее интенсивный рост курса пришелся на вторник и среду, после чего он стабилизировался. Однако потенциал для роста курса доллара еще полностью не исчерпан, и он может сделать еще один рывок наверх, прежде чем перейти к снижению.
По прогнозам эксперта, на начавшейся неделе стоит ожидать роста курса доллара к гривне.
“Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 25,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,2/25,5 грн”, – прогнозирует эксперт.
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