Uber запускает сервис по вызову вертолетов в Нью-Йорке

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Пользователи приложения Uber вскоре смогут вызвать вертолет, чтобы добраться до аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Сервис под названием Uber Copter уже доступен с 7 октября.
Об этом сообщает Reuters.
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Элитные пользователи могли испробовать услугу с июня. Стоит она немало – восьмиминутный полет обойдется минимум в $200 с человека. Правда, в эту стоимость входит и наземный трансфер до взлета и после посадки.
«Мы знаем, что есть большой спрос на трансфер в аэропорт и обратно. Это отличная возможность предоставить ценную услугу нашим клиентам, ведь они смогут добраться туда быстрее, чем когда-либо», – считает представитель Uber Эрик Элиссон.
Пока сервис работает только между южной окраиной Манхэттена и аэропортом, но компания собирается открыть и другие точки посадки. Экономия времени очевидна – на машине путь может занять до двух часов, на общественном транспорте – около часа.
Но чтобы вывести услугу на массовый рынок, понадобятся новые технологии. Uber уже разрабатывает электроаэротакси, которое будет дешевым, тихим и экологичным. Запуск этого сервиса в Лос-Анджелесе, Далласе и Мельбурне запланирован на 2023 год.
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