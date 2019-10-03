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PayPal отказался от участия в создании криптовалюты от Facebook

PayPal отказался от участия в создании криптовалюты от Facebook

Международная платежная система PayPal отказалась участвовать в проекте по созданию криптовалюты Libra от компании Facebook.

Об этом сообщает Bloomberg.

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По данным агентства, PayPal могла отказаться от участия в проекте потому, что тот не получил полной поддержки американских регуляторов.

“Опасения, что PayPal может выйти из проекта, усилились в четверг, когда компания отсутствовала на собрании членов Ассоциации Libra в Вашингтоне”, – говорится в сообщении.

PayPal был одним из первых членов Ассоциации Libra – группы из 28 компаний и некоммерческих организаций, которые помогают развивать криптовалюту Libra. Среди членов – платежная компания Visa, приложение Uber и гуманитарный благотворительный фонд Mercy Corps.

По материалам Економічна Правда
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