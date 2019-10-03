Украина продолжает закачивать газ в хранилища — Нафтогаз (инфографика)

В Нафтогазе сообщили, что по состоянию на начало октября 2019 года в подземные хранилища газа Украины закачано уже более 20,5 миллиарда кубометров — это рекордные за последние 9 лет запасы.

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

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“Мы продолжаем подготовку к непростой зиме в условиях возможного «нулевого транзита». Считаем, что Украина готова к стабильному прохождению отопительного сезона 2019/2020”, – отмечают в компании.