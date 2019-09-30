Межбанк: как завершилась одна из самых напряженных недель года

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Наш прогноз о том, что эта неделя явно станет одной из самых напряженных на валютном межбанке в этом году, полностью сбывается.
Даже сегодня – в пятницу- эффект окончания недели почти не сработал и клиенты не особо почувствовали приближение выходных. После позитивного для гривны начала сессии с постепенным укреплением нацвалюты – к концу дня спекулянты все же подтянули котировки вверх.
В утреннем прогнозе мы указывали на коридор по доллару в пределах 24,50 – 24,80 гривен, но спекулянты “перестарались” и дотянули его даже чуть выше – до котировок 24,78/24,83 к завершению сессии.
Ход торгов:
С самого утра доллар стартовал с 24,64/24,69 (что было выше вчерашнего закрытия 24,57/24,62), но общий настрой рынка был на укрепление позиций гривны и это психологически сработало в пользу нацвалюты. Экспортеры достаточно активно продавали валюту и к 11 часам доллар просел до 24,63/24,66 гривен,а к 12:00 – до 24,59/24,61. НБУ пользовался ситуацией и выкупил 30 млн долларов через Matching по 24,61. До обеда предложение все еще незначительно превышало спрос и в 13:00 котировки остановились на отметке 24,57/24,59 уже до завершения активной фазы торгов.
К 15:00 на межбанке практически не осталось крупных игроков, а спекулянты решили покачать рынок. Дело в том, что Минфин Украины указал в анонсе нового аукциона по размещению ОВГЗ в следующий вторник, что он будет размещать все те же 3 млрд гривен облигаций на 182 дня, 357 дней и на 1099 дней и проведет это размещение через ETC (Bloomberg). Не факт, что все клиенты имеют возможность работать через это программное обеспечение и учитывая сроки размещений (на прошлом аукционе они не пользовались особой популярностью у клиентов), что потенциально уменьшит объемы привлечения средств на этом аукционе и как следствие – приток валюты на межбанк. Вот на это потенциальное сокращение притока валюты от ОВГЗ и рассчитывают спекулянты, задирая котировки вверх.
Они решили покачать курс и за счет своих небольших сделок стали играть “на повышение”. На 15:00 курс вырос до 24,62/24,65 гривен, а к окончанию сессии — и вовсе до 24,78/24,83.
Главные события 4 октября на межбанке:
1) Снижение котировок в первой половине дня с утренних 24,64/24,69 гривен до 24,57/24,59 гривен, а затем спекулятивный рост курса до 24,78/24,83 к концу сессии;
2) НБУ не выходил на рынок в публичном формате аукциона, но выкупил 30 млн долларов по 24,61 гривны через Matching;
3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 24,6110 гривен за доллар, а официальный курс доллара на 7 октября составил 24,6118.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 24,62 / 24,65
евро – 27,03 / 27,06
российский рубль – 0,3797 / 0,3805
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,0983 / 1,0984
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