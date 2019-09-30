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Сколько нужно выделить правительству на реальный прожиточный минимум для украинцев

Сколько нужно выделить правительству на реальный прожиточный минимум для украинцев

В правительстве подсчитали, что для того, чтобы обеспечить украинцев уровнем доходов, который необходим для проживания, из бюджета необходимо выделить около 140-150 миллиардов гривен.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время презентации программы действий правительства в зале Верховной Рады.

«По нашим подсчетам нужно 140-150 миллиардов гривен. Эти деньги невозможно сразу найти в бюджете, но мы будем работать для того, чтобы в следующие 5 лет найти необходимый ресурс», — заявил Гончарук.

Он отметил, что заложенный в Украине уровень прожиточного минимума является недостаточным для того, чтобы предоставить украинцам возможность выжить. Этот показатель в правительстве планируют пересмотреть.

Также Гончарук напомнил, что правительство планирует выплачивать субсидии всем семьям, которые тратят на коммунальные услуги более 15% доходов.

По материалам hromadske.tv
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