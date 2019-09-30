Платежный сервис Samsung Pay запустил виртуальную дебетовую карту

Samsung Pay добавляет виртуальную дебетовую карту и международные денежные переводы.

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Виртуальную дебетовую карту можно пополнить и использовать везде, где принимаются Samsung Pay и Mastercard. Международная служба денежных переводов даст возможность пользователям в США отправлять деньги в 47 стран.

Samsung Pay предлагает виртуальную дебетовую карту, на которую можно подписаться в приложении.

Виртуальная карта (называемая Samsung Pay Cash) позволяет запрашивать, отправлять или добавлять деньги на нее через любую карту в Samsung Pay.

Samsung также будет поддерживать отправку денег на международном уровне. Услуга предоставлена валютной компанией Travelex, которая принадлежит платежной платформе Finablr.

Хотя транзакция будет инициирована с помощью Samsung Pay, получателю не нужно быть пользователем этого сервиса, чтобы получить доступ к средствам. Вместо этого будут варианты выплат, включая банковские депозиты, получение наличных и премиум.

При отправке денег на международном уровне, сервис автоматически покажет вам конвертацию валюты и любые применимые комиссии до завершения транзакции.

Первоначально функция денежных переводов будет запущена для пользователей в США, но Samsung планирует расширить ее на другие страны в следующем году.