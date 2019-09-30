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Samsung закрывает последний завод по производству смартфонов в Китае

Samsung закрывает последний завод по производству смартфонов в Китае

Последний завод Samsung по производству смартфонов в Китае закроют в конце этого месяца.

Об этом сообщает Sammobile со ссылкой на корейское издание Chosun.

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Одной из главных причин является чрезвычайно низкий спрос на телефоны корейского производителя в Китае. Сейчас Samsung занимает 1% рынка.

Технологический гигант, как отмечается, продолжит производство своих смартфонов на заводах в других странах, включая Вьетнам и Индию.

Samsung с недавнего времени начал использовать услуги сторонних производителей. В частности, по словам источников, до конца года компания отгрузит около 40 млн смартфонов, произведенных третьими производителями.

Решение Samsung о сокращении производства смартфонов на заводе в Хойчжоу вызвано тем, что у компании возникли трудности с реализацией смартфонов на рынке, поскольку в последнее время обострилась конкуренция со стороны производителей недорогих смартфонов, преимущественно китайских.

По материалам Mind
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