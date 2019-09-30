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Молоко в Саудовскую Аравию будут продавать 35 украинских производителей

Молоко в Саудовскую Аравию будут продавать 35 украинских производителей

В Саудовской Аравии создали реестр из 35 украинских производителей молока и молочных продуктов, которые могут осуществлять экспорт своей продукции в страну.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

“Организация пищевых продуктов и лекарственных средств Королевства Саудовская Аравия (SFDA) зарегистрировала список украинских предприятий, которые могут осуществлять экспорт молока и молочных продуктов в Саудовскую Аравию. В список внесены 35 украинских производителей”, – говорится в сообщении.

По материалам УКРИНФОРМ
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