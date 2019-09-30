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В monobank показали, на что украинцы тратят деньги с карт

В monobank показали, на что украинцы тратят деньги с карт

Чаще всего клиенты мобильного банка monobank тратят деньги с карт на покупки в супермаркетах и кафе. С начала запуска проекта сумма покупок превысила 124 млрд грн.

Об этом написал один из сооснователей мобильного банка monobank Олег Гороховский в своем Телеграм-канале.

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“Количество покупок по нашим картам с момента старта проекта превысило 300 млн штук! А сумма покупок превысила 124 млрд грн”, – написал Гороховский.

Также он привел статистику по тратам клиентов в различных категориях:

Доля покупок в различных категориях по количеству:

  • Продукты и супермаркеты – 40.90%,
  • Кафе и рестораны – 13.74%,
  • Путешествия – 6.89%,
  • Пополнение мобильного – 6.33%,
  • Другое – 5.50%,
  • Развлечения и спорт – 5.07%,
  • Красота и медицина – 4.93%,
  • Авто- 4.44%,
  • Такси – 4.21%,
  • Комуналка и интернет – 3.39%,
  • Одежда и обувь – 1.52%,
  • Ремонт – 1.16%,
  • Кино – 0.76%,
  • Бытовая техника – 0.47%,
  • Животные – 0.25%,
  • Бюджет и налоги – 0.20%,
  • Книги – 0.18%,
  • Duty Free – 0.06%.

Топ-5 по количеству покупок в категории «Продукты и супермаркеты»

  • АТБ – 17 822 394,
  • Сільпо -12 665 309,
  • Фора – 3 215 682,
  • VARUS – 3 194 394,
  • Ашан – 2 881 536.

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Топ-5 по количеству покупок в категории «Кафе и рестораны»

  • McDonalds – 4 688 089,
  • Пузата Хата -1 022 555,
  • Aroma Kava – 694 391,
  • KFC – 493 899,
  • Франс.уа – 307 023.

Топ-5 по количеству покупок в категории «Авто и АЗС»

  • OKKO – 2 290 874,
  • WOG – 1 640 532,
  • БРСМ – 612 874,
  • Socar – 314 177,
  • Shell – 283 728.

Топ-5 по количеству покупок в категории «Бытовая техника»

  • Rozetka -114 389,
  • Алло – 90 527,
  • Comfy – 77 180,
  • Цитрус – 64 247,
  • Eldorado – 38 631.
По материалам Finance.UA
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