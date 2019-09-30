В monobank показали, на что украинцы тратят деньги с карт

Чаще всего клиенты мобильного банка monobank тратят деньги с карт на покупки в супермаркетах и кафе. С начала запуска проекта сумма покупок превысила 124 млрд грн.

Об этом написал один из сооснователей мобильного банка monobank Олег Гороховский в своем Телеграм-канале.

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“Количество покупок по нашим картам с момента старта проекта превысило 300 млн штук! А сумма покупок превысила 124 млрд грн”, – написал Гороховский.

Также он привел статистику по тратам клиентов в различных категориях:

Доля покупок в различных категориях по количеству:

Продукты и супермаркеты – 40.90%,

Кафе и рестораны – 13.74%,

Путешествия – 6.89%,

Пополнение мобильного – 6.33%,

Другое – 5.50%,

Развлечения и спорт – 5.07%,

Красота и медицина – 4.93%,

Авто- 4.44%,

Такси – 4.21%,

Комуналка и интернет – 3.39%,

Одежда и обувь – 1.52%,

Ремонт – 1.16%,

Кино – 0.76%,

Бытовая техника – 0.47%,

Животные – 0.25%,

Бюджет и налоги – 0.20%,

Книги – 0.18%,

Duty Free – 0.06%.

Топ-5 по количеству покупок в категории «Продукты и супермаркеты»

АТБ – 17 822 394,

– 17 822 394, Сільпо -12 665 309,

Фора – 3 215 682,

VARUS – 3 194 394,

– 3 194 394, Ашан – 2 881 536.

Топ-5 по количеству покупок в категории «Кафе и рестораны»

McDonalds – 4 688 089,

Пузата Хата -1 022 555,

Aroma Kava – 694 391,

KFC – 493 899,

– 493 899, Франс.уа – 307 023.

Топ-5 по количеству покупок в категории «Авто и АЗС»

OKKO – 2 290 874,

– 2 290 874, WOG – 1 640 532,

– 1 640 532, БРСМ – 612 874,

– 612 874, Socar – 314 177,

Shell – 283 728.

Топ-5 по количеству покупок в категории «Бытовая техника»