В monobank показали, на что украинцы тратят деньги с карт

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Чаще всего клиенты мобильного банка monobank тратят деньги с карт на покупки в супермаркетах и кафе. С начала запуска проекта сумма покупок превысила 124 млрд грн.
Об этом написал один из сооснователей мобильного банка monobank Олег Гороховский в своем Телеграм-канале.
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“Количество покупок по нашим картам с момента старта проекта превысило 300 млн штук! А сумма покупок превысила 124 млрд грн”, – написал Гороховский.
Также он привел статистику по тратам клиентов в различных категориях:
Доля покупок в различных категориях по количеству:
Топ-5 по количеству покупок в категории «Продукты и супермаркеты»
Топ-5 по количеству покупок в категории «Кафе и рестораны»
Топ-5 по количеству покупок в категории «Авто и АЗС»
Топ-5 по количеству покупок в категории «Бытовая техника»
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