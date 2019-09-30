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Проблемные банки в январе-августе 2019 года получили 5,6 млрд грн (инфографика)

Проблемные банки в январе-августе 2019 года получили 5,6 млрд грн (инфографика)

В январе-августе 2019 года на счета ликвидируемых банков поступило 5674,0 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

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Из общей суммы поступления от реализации активов составили 4 832,9 млн грн, погашения кредитов – 743,8 млн грн, аренды имущества – 80,8 млн грн, погашения ценных бумаг – 16,6 млн грн.

За август 2019 года поступления в неплатежеспособные банки составляли 781,8 млн грн, из которых 661,2 млн грн – от продажи активов этих банков.

По объемам поступлений от реализации активов по итогам августа 2019 года лидировали, в частности:
• «ВТБ Банк» – 167,4 млн грн;
• «Дельта Банк» – 109,5 млн грн;
• банк «Финансы и кредит» – 83,8 млн грн;
• банк «Киевская Русь» – 74,8 млн грн;
• банк «Надра» – 54 млн грн.

По материалам Finance.UA
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