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Депутаты инициируют создание объединения «за ФЛП»

Депутаты инициируют создание объединения «за ФЛП»

В Верховной Раде инициировали создание межфракционного объединения «за ФЛП».

Об этом сообщила депутат фракции «Слуга народа» Роксолана Пидласа в Facebook.

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“Мы – за малый бизнес, мы защищаем ФЛП, которые или самостоятельно производят товары или предоставляют услуги, или нанимают небольшое количество работников. В то же время мы видим, что крупный бизнес часто структурируется как ФЛП. Государство борется с уклонением от уплаты налогов, и это затрагивает реальных предпринимателей, которые работают на экономику и честно платят налоги. Мы не должны наносить вред малому бизнесу в борьбе с крупными уклонистами”, – отмечает Пидласа.

Она отметила, что межфракционное объединение (МФО) создается для того, чтобы добиться баланса в налоговой и фискальной политике.

Объединение будет отстаивать сохранение действующих условий работы для ФЛП, в том числе сохранение упрощенной системы налогообложения и существующих групп. Также там предлагают увеличить лимит оборота для 3 группы и пересмотреть статус 1 группы.

Депутат добавила, что ФЛП могут обращаться к объединению за поддержкой их интересов в парламенте.

По материалам Finance.UA
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