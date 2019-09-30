По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (38,369 млн и 35,354 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (41 и 42), максимальный курс продажи доллара 26,60 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 25,30-25,32 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 83 активные заявки по доллару на сумму 73,723 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

25,5000 – 7 777

24,8600 – 30 000

24,8500 – 75 000

24,8500 – 25 000

24,8500 – 35 000

24,8500 – 15 000

24,8500 – 27 888

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

24,8500 – 12 500

24,8500 – 15 000

24,8700 – 120 000

24,8700 – 35 000

24,8800 – 100 000

24,8900 – 120 000

24,9000 – 15 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,9103 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,7932 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.