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По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (38,369 млн и 35,354 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (41 и 42), максимальный курс продажи доллара 26,60 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 25,30-25,32 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 83 активные заявки по доллару на сумму 73,723 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
25,5000 – 7 777
24,8600 – 30 000
24,8500 – 75 000
24,8500 – 25 000
24,8500 – 35 000
24,8500 – 15 000
24,8500 – 27 888
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
24,8500 – 12 500
24,8500 – 15 000
24,8700 – 120 000
24,8700 – 35 000
24,8800 – 100 000
24,8900 – 120 000
24,9000 – 15 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,9103 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,7932 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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