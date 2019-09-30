ФЛПам не будут запрещать предоставлять услуги - Гетманцев

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Физические лица по-прежнему имеют право предоставлять услуги через ФЛП.
Об этом Гетманцев сообщил на своей странице в Facebook.
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“Об услугах в деятельности ФЛП даю отдельное разъяснение, поскольку слова из интервью вырывают из контекста и неверно истолковывают. Никто этого права не отнимает”, – отмечает глава Налоговой.
По его словам, в интервью говорится о том, как увеличить лимит для третьей группы плательщиков. Однако третья группа ФЛП используется крупным бизнесом для уклонения от уплаты НДФЛ и ЕСВ. Поэтому Гетманцев считает уместным рассматривать вариант повышения лимита с одновременным рассмотрением мер, которые не позволят крупному бизнесу в дальнейшем уклоняться от уплаты налогов.
“Каких мер? Ответа на этот вопрос пока нет. Давайте обсуждать вместе – так же как мы вместе с бизнесом и общественностью рассматриваем все прочие законопроекты. И еще раз подчеркиваю: изменения в системе налогообложения не могут быть за счет запрета работы ФЛП, предоставляющих услуги на едином”, – добавил Гетманцев.
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