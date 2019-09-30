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Правительство не планирует увеличивать дефицит бюджета ко второму чтению - премьер

Правительство не планирует увеличивать дефицит бюджета ко второму чтению - премьер

В проекте бюджета на 2020 год ко второму чтению не планируют увеличивать показатель дефицита и оставить его на уровне 2,09%.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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«Мы ожидаем, что предложений народных депутатов (до проекту бюджета – ред.) будет много. Мы понимаем, что профинансировать все эти предложения невозможно, но мы совершенно точно будем работать в рамках того дефицита бюджета, который мы заявили», – сообщил Гончарук.

Он также отметил, что в октябре правительство ожидает обновленный макроэкономический прогноз на 2020 год, на базе которого будут рассчитывать показатели доходов бюджета и курс доллара, который будут закладывать в бюджет.

По материалам hromadske.tv
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