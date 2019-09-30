Госстат назвал количество неформально работающих украинцев

В Украине в первом полугодии 2019 года количество неформально занятого населения в возрасте 15-70 лет составило 3458,5 тыс. человек.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

По сравнению с 2018 годом количество неформально занятых сократилось на 2,3% (в 2018 году — 3541,3 тыс. человек). По отношению ко всем занятым количество работающих неформально в первом полугодии 2019 года составило 21,0%.

Больше всего неформально занятых зафиксировано в Черновицкой области (50%), меньше всего в Киевской — 11%.

Количество занятого населения в возрасте 15-70 лет составило 16,7 млн человек во II квартале 2018, а количество безработных соответствующего возраста — 1,4 млн человек.

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Пособие по безработице начисляется: