Госстат назвал количество неформально работающих украинцев

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Украине в первом полугодии 2019 года количество неформально занятого населения в возрасте 15-70 лет составило 3458,5 тыс. человек.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.
По сравнению с 2018 годом количество неформально занятых сократилось на 2,3% (в 2018 году — 3541,3 тыс. человек). По отношению ко всем занятым количество работающих неформально в первом полугодии 2019 года составило 21,0%.
Больше всего неформально занятых зафиксировано в Черновицкой области (50%), меньше всего в Киевской — 11%.
Количество занятого населения в возрасте 15-70 лет составило 16,7 млн человек во II квартале 2018, а количество безработных соответствующего возраста — 1,4 млн человек.
Пособие по безработице начисляется:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Гетьмянцев предлагает запретить ФЛП предоставлять услугиВчера, 15:38 - 3977 13
НБУ рассказал, сколько валюты продал для сглаживания колебаний курсаВчера, 15:16 - 2668 8
Укрзализныця запустит еще один скоростной поезд ИнтерситиВчера, 13:20 - 2318 4
Установление очередности наследования: что необходимо знатьВчера, 21:00 - 1891 3
В Минфине сообщили, на сколько вырастет "минималка" в 2020 годуВчера, 09:07 - 7653 3
В Минфине сообщили, на сколько вырастет "минималка" в 2020 годуВчера, 09:07 - 7653 3
Курс наличного доллараВчера, 12:37 - 4681
Гетьмянцев предлагает запретить ФЛП предоставлять услугиВчера, 15:38 - 3977 13
Межбанк: доллар "провалился"Вчера, 18:25 - 3390 1
Межбанк: гривну продолжат атаковатьВчера, 11:23 - 2825
Маск официально представил космический корабль Starship30.09.2019, 11:10 - 1096
Huawei представила дешевые версии своих флагманских смартфонов27.09.2019, 12:10 - 1046
Xiaomi представил бюджетный Redmi 8A (фото)25.09.2019, 15:10 - 1805
Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HD23.09.2019, 15:10 - 2490
Apple выпустила iOS 13 и WatchOS 6 (фото)20.09.2019, 12:10 - 2844