Гетьмянцев предлагает запретить ФЛП предоставлять услуги

С целью борьбы с использованием упрощенной системы налогообложения для минимизации налогов при выплате заработных плат в Украине могут запретить физическим лицам-предпринимателям предоставлять услуги. ФЛП могут позволить только торговать и заниматься производством.

Об этом сообщил председатель налогового комитета Верховной Рады, депутат от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев в интервью «РБК-Украина».

Читайте также: В Минфине прокомментировали инициативу о РРО

«Понятно, что есть нюанс с уклонением от налогов при выплате зарплат через ФЛП. Но если совместить эти вещи (поднятие порога максимального дохода для того, чтобы иметь право работать на упрощенной системе налогообложения — ред.), чтобы это нельзя было использовать ФЛП при выплате зарплат, например, убрать услуги, оставить только торговлю и производство, то я не вижу проблем для государства в этом», — заявил Гетманцев.

Он отметил, что цель законов его комитета, в частности закона об обязательных кассовых аппаратах для торговцев, заключается в том, чтобы заставить крупный бизнес прекратить уклоняться от уплаты налогов.