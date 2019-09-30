0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 36 0

Сколько должен работать украинец, чтобы купить смартфон (инфографика)

Сколько должен работать украинец, чтобы купить смартфон (инфографика)

Эксперты решили сравнить доход украинцев в отношении возможности покупки смартфона. Для сравнения взяли не последние модели iPhone, а “среднестатистические” китайские продукты.

Так, эксперты магазина электроники Moyo принимали во внимание смартфоны, которые стоят около 200 долларов (5400 гривен).

При этом средняя зарплата в 2019 году составляет 385 долларов (10 400 гривен) – это данные Государственной службы статистики Украины и GfK Ukraine.

Таким образом удалось подсчитать, что за одну зарплату украинец может купить почти два смартфона (если быть точным – 1,9 смартфона). В компании отметили, что это самый высокий результат за последние 6 лет.

Как отмечается, дело не только в том, что украинцы стали лучше зарабатывать. В течение 6 лет в Украине появилось немало новых китайских брендов, поэтому смартфоны стали доступнее и дешевле. К примеру, в 2013 году средняя зарплата в долларовом эквиваленте составляла 394 доллара. При этом средняя цена смартфона составляла 241 доллар. Поэтому тогда этот индекс составлял 1,6 смартфона.

Меньше смартфонов украинцы могли позволить себе в 2015 году. Тогда средняя зарплата составляла 172 доллара, а за смартфон нужно было отдать 163 доллара.

По материалам Телеканал 24
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.