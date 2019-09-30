Сколько должен работать украинец, чтобы купить смартфон (инфографика)

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Эксперты решили сравнить доход украинцев в отношении возможности покупки смартфона. Для сравнения взяли не последние модели iPhone, а “среднестатистические” китайские продукты.
Так, эксперты магазина электроники Moyo принимали во внимание смартфоны, которые стоят около 200 долларов (5400 гривен).
При этом средняя зарплата в 2019 году составляет 385 долларов (10 400 гривен) – это данные Государственной службы статистики Украины и GfK Ukraine.
Таким образом удалось подсчитать, что за одну зарплату украинец может купить почти два смартфона (если быть точным – 1,9 смартфона). В компании отметили, что это самый высокий результат за последние 6 лет.
Как отмечается, дело не только в том, что украинцы стали лучше зарабатывать. В течение 6 лет в Украине появилось немало новых китайских брендов, поэтому смартфоны стали доступнее и дешевле. К примеру, в 2013 году средняя зарплата в долларовом эквиваленте составляла 394 доллара. При этом средняя цена смартфона составляла 241 доллар. Поэтому тогда этот индекс составлял 1,6 смартфона.
Меньше смартфонов украинцы могли позволить себе в 2015 году. Тогда средняя зарплата составляла 172 доллара, а за смартфон нужно было отдать 163 доллара.
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