Полиция должна штрафовать должностных лиц, виновных в плохих дорогах

Государственным стандартом ДСТУ 3587-97 предусмотрено, что покрытие проезжей части не должно иметь просадок, выбоин, наплывов или иных деформаций. Предельная глубина отдельных просадок, ям и выбоин не должна превышать 4 см или 6 см в зависимости от категории дороги.

Об этом пишет “Дорожный адвокат” на своей странице на фейсбуке.

Ужасное состояние дорог с огромными ямами и выбоинами вызывает значительное количество ДТП. Однако, ямы на дорогах как были, так и остаются.

Однако, каждый водитель имеет возможность всего одним телефонным звонком юридически повлиять на чиновника, который не содержит дорогу в надлежащем состоянии.

Кто налагает такие штрафы – полиция.

Размер штрафов – для должностного лица учреждения, на балансе которого находится дорога, наступает ответственность в размере штрафа 1020 грн.

Полиция обязана штрафовать не только водителей, но и должностных лиц, которые не содержат дороги в надлежащем состоянии.

Что делать, если вы обнаружили на дороге выбоины и ямы:

позвонить на номер 102 с требованием зафиксировать нарушение и привлечь виновных должностных лиц к ответственности.

Обратиться письменно и получить официальный ответ.

Полицейский обязан сначала предоставить должностному лицу предписание с требованием восстановить дорогу.

*На выполнение предписания предоставляется срок – от 1 до 10 (в зависимости от категории дороги).

В случае невосстановления состояния дороги до надлежащего уровня, полицейский должен наложить на такое должностное лицо штраф по ст. 140 КУоАП в размере 1020 грн.