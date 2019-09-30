Нацбанк продал переданную в ипотеку недвижимость за 66 млн грн

В системе ProZorro.Продажи состоялись аукционы по продаже двух объектов недвижимого имущества, ипотекодержателем которой является Национальный банк.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Активы находились на балансе ПАО «КБ «Экспобанк».

Первый объект оснащен всем необходимым для функционирования офисного помещения. Второй объект – это нежилые помещения, сдаваемые в аренду под размещение ночного клуба.

В ходе оживленных торгов цена на первый объект выросла с 44,4 млн грн до 45,3 млн грн, а на второй объект – с 13,8 млн грн до 20,7 млн грн (с НДС). Следовательно, в результате проведенных аукционов указанные объекты недвижимого имущества удалось реализовать в целом за 66 млн грн, что на 7,7 млн грн больше начальной стоимости.

Средства, полученные от продажи недвижимости, будут направлены на погашение задолженности ПАО «КБ «Экспобанк» по кредитам рефинансирования.