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Нацбанк продал переданную в ипотеку недвижимость за 66 млн грн

Нацбанк продал переданную в ипотеку недвижимость за 66 млн грн

В системе ProZorro.Продажи состоялись аукционы по продаже двух объектов недвижимого имущества, ипотекодержателем которой является Национальный банк.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Активы находились на балансе ПАО «КБ «Экспобанк».

Первый объект оснащен всем необходимым для функционирования офисного помещения. Второй объект – это нежилые помещения, сдаваемые в аренду под размещение ночного клуба.

В ходе оживленных торгов цена на первый объект выросла с 44,4 млн грн до 45,3 млн грн, а на второй объект – с 13,8 млн грн до 20,7 млн грн (с НДС). Следовательно, в результате проведенных аукционов указанные объекты недвижимого имущества удалось реализовать в целом за 66 млн грн, что на 7,7 млн грн больше начальной стоимости.

Средства, полученные от продажи недвижимости, будут направлены на погашение задолженности ПАО «КБ «Экспобанк» по кредитам рефинансирования.

По материалам Finance.UA
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