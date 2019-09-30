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Пенсионный фонд начал финансирование пенсий за октябрь

Пенсионный фонд начал финансирование пенсий за октябрь

Пенсионный фонд Украины начал финансирование пенсий за октябрь и жилищных субсидий за сентябрь 2019 года.

Об этом сообщает прессслужба фонда на странице в Facebook.

“2 октября 2019 года Пенсионным фондом Украины начато финансирование пенсий за октябрь и жилищных субсидий за сентябрь”, – говорится в сообщении.

По данным ведомства:

  • На выплаты пенсий направлено 595,7 млн гривен.
  • На выплаты субсидии направлено 2,4 млн гривен.

Как сообщается, в сентябре 2019 года Пенсионный фонд Украины обеспечил выплату жилищных субсидий пенсионерам на оплату жилищно-коммунальных услуг в наличной форме за август 2019 года 645,3 тысячам человек на сумму 147,6 миллиона гривен.

Справка Finance.ua:

Размер пенсии по возрасту зависит от двух показателей:

  • страховой стаж,
  • размер заработной платы (официальной, с которой высчитывались взносы в Пенсионный фонд).

Для расчета пенсии зачисляются определенные периоды с 2000 года по данным системы персонифицированного учета и до 2000 года по справкам предприятий или архивных учреждений.

По материалам Finance.UA
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