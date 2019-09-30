Пенсионный фонд начал финансирование пенсий за октябрь

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Пенсионный фонд Украины начал финансирование пенсий за октябрь и жилищных субсидий за сентябрь 2019 года.
Об этом сообщает прессслужба фонда на странице в Facebook.
“2 октября 2019 года Пенсионным фондом Украины начато финансирование пенсий за октябрь и жилищных субсидий за сентябрь”, – говорится в сообщении.
По данным ведомства:
Как сообщается, в сентябре 2019 года Пенсионный фонд Украины обеспечил выплату жилищных субсидий пенсионерам на оплату жилищно-коммунальных услуг в наличной форме за август 2019 года 645,3 тысячам человек на сумму 147,6 миллиона гривен.
Размер пенсии по возрасту зависит от двух показателей:
Для расчета пенсии зачисляются определенные периоды с 2000 года по данным системы персонифицированного учета и до 2000 года по справкам предприятий или архивных учреждений.
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