Пенсионный фонд начал финансирование пенсий за октябрь

Пенсионный фонд Украины начал финансирование пенсий за октябрь и жилищных субсидий за сентябрь 2019 года.

Об этом сообщает прессслужба фонда на странице в Facebook.

“2 октября 2019 года Пенсионным фондом Украины начато финансирование пенсий за октябрь и жилищных субсидий за сентябрь”, – говорится в сообщении.

По данным ведомства:

На выплаты пенсий направлено 595,7 млн гривен.

На выплаты субсидии направлено 2,4 млн гривен.

Как сообщается, в сентябре 2019 года Пенсионный фонд Украины обеспечил выплату жилищных субсидий пенсионерам на оплату жилищно-коммунальных услуг в наличной форме за август 2019 года 645,3 тысячам человек на сумму 147,6 миллиона гривен.

Справка Finance.ua:

Размер пенсии по возрасту зависит от двух показателей:

страховой стаж,

размер заработной платы (официальной, с которой высчитывались взносы в Пенсионный фонд).

Для расчета пенсии зачисляются определенные периоды с 2000 года по данным системы персонифицированного учета и до 2000 года по справкам предприятий или архивных учреждений.