«Millions-In-The-Air»: Ryanair начал распродажу миллиона билетов

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Ryanair перевез 150 млн пассажиров за последние 12 месяцев и в связи с этим начал распродажу 1 миллиона авиабилетов.
Об этом сказано на сайте компании.
Скидки – до 15 евро в одну сторону и до 30 евро на перелеты в обе стороны.
Скидка действует – на рейсы, которые будут выполняться с октября 2019 года по май 2020 года.
Напомним, в 2020 фискальном году компания Ryanair планирует перевезти 1,5 миллиона пассажиров на украинских рейсах, которые охватывают 40 маршрутов из Киева, Одессы, Львова и Харькова.
В то же время в лоукостере говорят, что очень довольны количеством ранних бронирований и загрузкой рейсов на маршрутах из Украины или в Украину в летнем и зимнем расписании 2019 года.
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