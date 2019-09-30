«Millions-In-The-Air»: Ryanair начал распродажу миллиона билетов

Ryanair перевез 150 млн пассажиров за последние 12 месяцев и в связи с этим начал распродажу 1 миллиона авиабилетов.

Об этом сказано на сайте компании.

Акция «Millions-In-The-Air» – продлится до 4 октября.

Скидки – до 15 евро в одну сторону и до 30 евро на перелеты в обе стороны.

Скидка действует – на рейсы, которые будут выполняться с октября 2019 года по май 2020 года.

Напомним, в 2020 фискальном году компания Ryanair планирует перевезти 1,5 миллиона пассажиров на украинских рейсах, которые охватывают 40 маршрутов из Киева, Одессы, Львова и Харькова.

В то же время в лоукостере говорят, что очень довольны количеством ранних бронирований и загрузкой рейсов на маршрутах из Украины или в Украину в летнем и зимнем расписании 2019 года.