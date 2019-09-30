0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 277 0

"Нафтогаз" назвал требования к "Газпрому"

"Нафтогаз" назвал требования к "Газпрому"

“Нафтогаз” хочет получить туркменский газ и газ независимых российских добытчиков.

Об этом написал исполнительный директор Группы “Нафтогаз” Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

Читайте также: В России назвали условие, при котором подпишут транзитный контракт

Как сообщил Витренко, на последней встрече в Брюсселе 19 сентября российская сторона подняла вопрос поставок газа в Украину и настаивает, что этот вопрос должен быть первостепенным по отношению к транзиту.

“Газпром сейчас не выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа Нафтогазу, поэтому Нафтогаз обоснованно требует, чтобы Газпром разблокировал возможность получать на границе Украина-РФ газ из Туркменистана, газ независимых производителей в России, а также газ для европейских контрагентов Газпрома”, – отмечает Витренко.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Все, что мы знаем про:Нефтегаз Украины
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.