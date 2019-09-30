"Нафтогаз" назвал требования к "Газпрому"

“Нафтогаз” хочет получить туркменский газ и газ независимых российских добытчиков.

Об этом написал исполнительный директор Группы “Нафтогаз” Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

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Как сообщил Витренко, на последней встрече в Брюсселе 19 сентября российская сторона подняла вопрос поставок газа в Украину и настаивает, что этот вопрос должен быть первостепенным по отношению к транзиту.

“Газпром сейчас не выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа Нафтогазу, поэтому Нафтогаз обоснованно требует, чтобы Газпром разблокировал возможность получать на границе Украина-РФ газ из Туркменистана, газ независимых производителей в России, а также газ для европейских контрагентов Газпрома”, – отмечает Витренко.