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Проверка ГТС перед отопительным сезоном обошлась в 100 млн грн

Проверка ГТС перед отопительным сезоном обошлась в 100 млн грн

Укртрансгаз выполнил работы по диагностике ГТС на 100 млн грн.

Об этом сообщает пресс -служба компании.

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Эта часть обследований была завершена в рамках подготовки объектов ГТС к осенне-зимнему периоду 2019/2020, что позволит предупредить аварии и предотвратить внештатные ситуации во время высоконагруженных режимов функционирования ГТС.

“Диагностика объектов ГТС предусматривает контроль герметичности магистральных газопроводов, диагностирование наземных переходов газопроводов, технические осмотры зданий и сооружений, неразрушающий и разрушающий контроль, а также комплексное обследование средств противокоррозионной защиты и коррозионного состояния газопроводов”, – отмечается в сообщении.

На данный момент Укртрансгаз произвел 68% обследований от запланированного годового объема, выполнение работ идет по графику. В целом до конца года ожидается выполнение 100% запланированных работ по диагностированию общей стоимостью 148 млн грн.

По материалам Finance.UA
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