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Криклий анонсировал частичную приватизацию Укрпочты и Укрзализныци

Криклий анонсировал частичную приватизацию Укрпочты и Укрзализныци

Мининфраструктуры планирует продать часть акций государственных Укрпочты и Укрзализныци частным компаниям. Так в правительстве пытаются привлечь инвестиции в их развитие.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

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“Верховная Рада приняла законопроект 1054-1 об отмене перечня запрещенных к приватизации объектов. Из перечня объектов исключили Укрпочту и Укрзализныцу. Это не значит, что их продадут с молотка, но это убедительный сигнал, что государственный бюджет сможет пополниться деньгами, а инвесторы смогут модернизировать предприятия”, – отмечает министр.

Он добавил, что стратегические объекты останутся с долей государства не менее 50%+1 акция, но смогут активно работать над поиском стратегических инвесторов.

По материалам Finance.UA
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