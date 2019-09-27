Правительство определило критерии отбора внешних аудиторов государственных банков

Правительство приняло постановление об определении критериев отбора внешних аудиторов государственных банков.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Решение будет способствовать повышению прозрачности и качества проведения независимого аудита ежегодной финансовой отчетности, консолидированной финансовой отчетности и другой информации по финансово-хозяйственной деятельности государственных банков.

Требования к субъектам аудиторской деятельности:

включение аудиторской компании в раздел реестра аудиторов и субъектов аудиторской деятельности, имеющих право проводить обязательный аудит финансовой отчетности предприятий, представляющих общественный интерес;

• отсутствие какого-либо взыскания, которое применялось в течение последних трех лет органом, регулирующим аудиторскую деятельность;

• отсутствие существующего и/или потенциального конфликта интересов и угроз независимости при предоставлении аудиторских услуг;

• не менее пяти лет опыта по проведению обязательного годового аудита финансовой отчетности государственных банков Украины и/или системно важных банков Украины;

• отсутствие ограничительных мер в отношении аудиторской компании, ее владельца и связанных с ним лиц в течение 12 месяцев со стороны Украины и/или других государств и международных организаций.

По результатам аудита банки обязаны в порядке и по требованиям, определенным нормативно-правовыми актами Национального банка Украины, предоставить аудиторский отчет и другие документы.

Согласно постановлению НБУ от 02.08.2018 №90, до 01 ноября текущего года банки должны подать в НБУ электронную копию договора, заключенного с аудиторской фирмой.