Правительство определило критерии отбора внешних аудиторов государственных банков

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Правительство приняло постановление об определении критериев отбора внешних аудиторов государственных банков.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
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Решение будет способствовать повышению прозрачности и качества проведения независимого аудита ежегодной финансовой отчетности, консолидированной финансовой отчетности и другой информации по финансово-хозяйственной деятельности государственных банков.
Требования к субъектам аудиторской деятельности:
По результатам аудита банки обязаны в порядке и по требованиям, определенным нормативно-правовыми актами Национального банка Украины, предоставить аудиторский отчет и другие документы.
Согласно постановлению НБУ от 02.08.2018 №90, до 01 ноября текущего года банки должны подать в НБУ электронную копию договора, заключенного с аудиторской фирмой.
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