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Правительство определило критерии отбора внешних аудиторов государственных банков

Правительство определило критерии отбора внешних аудиторов государственных банков

Правительство приняло постановление об определении критериев отбора внешних аудиторов государственных банков.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Решение будет способствовать повышению прозрачности и качества проведения независимого аудита ежегодной финансовой отчетности, консолидированной финансовой отчетности и другой информации по финансово-хозяйственной деятельности государственных банков.

Требования к субъектам аудиторской деятельности:

  • включение аудиторской компании в раздел реестра аудиторов и субъектов аудиторской деятельности, имеющих право проводить обязательный аудит финансовой отчетности предприятий, представляющих общественный интерес;
    • отсутствие какого-либо взыскания, которое применялось в течение последних трех лет органом, регулирующим аудиторскую деятельность;
    • отсутствие существующего и/или потенциального конфликта интересов и угроз независимости при предоставлении аудиторских услуг;
    • не менее пяти лет опыта по проведению обязательного годового аудита финансовой отчетности государственных банков Украины и/или системно важных банков Украины;
    • отсутствие ограничительных мер в отношении аудиторской компании, ее владельца и связанных с ним лиц в течение 12 месяцев со стороны Украины и/или других государств и международных организаций.

По результатам аудита банки обязаны в порядке и по требованиям, определенным нормативно-правовыми актами Национального банка Украины, предоставить аудиторский отчет и другие документы.

Согласно постановлению НБУ от 02.08.2018 №90, до 01 ноября текущего года банки должны подать в НБУ электронную копию договора, заключенного с аудиторской фирмой.

По материалам Finance.UA
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