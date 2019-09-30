Первый газопровод между Финляндией и Эстонией будет готов к декабрю

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Трубопровод Balticconnector, который свяжет Эстонию и Финляндию и поможет уменьшить зависимость от российского газа, будет готов к декабрю 2019 года.
Об этом сообщает Delfi.
Читайте также: Газпром: мы построим Северный поток-2 в обход Дании в случае отказа согласовать газопровод
По сообщению оператора системы электропередач Эстонии, Balticconnector заработает в начале 2020 года, когда начнет свою деятельность совместный эстонско-финский газовый рынок.
Согласно соглашению, газ со следующего года будут транспортировать между Финляндией, Эстонией и Латвией без дополнительных расходов. После завершения работы над газовыми коннекторами между Литвой и Польшей местный газовый рынок больше не будет зависеть от поставок “Газпрома”.
Общая стоимость проекта с учетом работ по укреплению газопровода между Эстонией и Латвией составит около 300 млн евро, из них более 200 млн евро в проект вложит ЕС.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Межбанк: атаки на гривну продолжаютсяВчера, 11:20 - 5603 19
Газпром: мы построим "Северный поток-2" в обход Дании в случае отказа согласовать газопроводВчера, 13:44 - 1635 12
Почему при укреплении курса гривны цены не снижаются - НБУВчера, 13:04 - 3931 9
Нацбанк придумал новый способ снизить ставки по валютным депозитамВчера, 12:15 - 2831 5
Экономика Украины должна расти через успешность человеческого капитала - ГончарукВчера, 09:13 - 750 5
Межбанк: атаки на гривну продолжаютсяВчера, 11:20 - 5603 19
Прогноз по курсу на октябрьВчера, 10:58 - 5136
Почему при укреплении курса гривны цены не снижаются - НБУВчера, 13:04 - 3931 9
Эксперт НБУ назвал причину роста курса доллараВчера, 16:07 - 3706 2
Ryanair объявил распродажу билетов по 10 евроВчера, 16:15 - 3061
Маск официально представил космический корабль Starship30.09.2019, 11:10 - 905
Huawei представила дешевые версии своих флагманских смартфонов27.09.2019, 12:10 - 922
Xiaomi представил бюджетный Redmi 8A (фото)25.09.2019, 15:10 - 1673
Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HD23.09.2019, 15:10 - 2331
Apple выпустила iOS 13 и WatchOS 6 (фото)20.09.2019, 12:10 - 2794