Арестованное имущество банкротов теперь будет продаваться через ProZorro

Арестованное имущество должников в случае банкротства отныне будет продаваться через ProZorro.Продажи.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга по итогам заседания Кабмина.

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“Мы приняли решение о продаже, о том, что то имущество, которое сейчас с процедур восстановления платежеспособности должников, есть такая процедура – банкротство называется… Мы приняли решение, что все это арестованное имущество, если будет продаваться, то будет продаваться через интернет-площадку, к которой есть доверие, эта интернет-площадка называется ProZorro. Это крутая правильная идея, чтобы те активы, которые продавались в рамках процедуры банкротства, продавались через прозрачную, честную интернет-площадку”, – рассказал Гончарук.

По его словам, сейчас имущество банкротов продается через непрозрачный механизм.