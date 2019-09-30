Первый гибрид Skoda пускают в продажи за $39 тысяч

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В январе 2020 года Skoda пустит в продажи свой первый гибрид Superb iV с ценником от $39 тысяч.
Об этом сообщает пресс-служба Skoda.
В предоставленной информации говорится, что новый гибрид Superb iV получил силовую установку на основе 1,4-литрового бензинового двигателя и электромотора. Общая мощность гибрида составляет 215 лошадиных сил. Без подзарядок авто может проехать порядка 55 км.
Автомобиль будет доступен в четырех комплектациях: SE Technology, SE L, Sportline Plus и Laurin & Klement.
Базовая Superb iV получит кожаную обивку, водительское сиденье с электрической регулировкой, 2-зонный климат-контроль, многофункциональный руль, мультимедиа с восьмидюймовым сенсорным экраном и еще некоторые привычные для машин такого класса функции. Именно она будет стоить $39 тысяч.
Версия SE L стоит уже $42,5 тысячи и дополнительно оснащена светодиодными фарами Matrix, другими задними фонарями с динамическими индикаторами и хромированными элементами снаружи.
За комплектацию Skoda Superb iV Sportline Plus придется заплатить от $47 тысяч. Этот автомобиль имеет более агрессивный обвес, спортивные сиденья, мультимедийные устройства с 9,2-дюймовым сенсорным экраном и спортивный руль. Версия Laurin & Klement оборудована еще богаче и стоит $49,2 тысячи.
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