Украинцы в сентябре прекратили покупку валюты и начали продавать (инфографика)

Население Украины в сентябре 2019 года продало коммерческим банкам наличной валюты на 1429,7 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1340,9 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Таким образом в сентябре чистая продажа валюты населением составила 88,8 млн долларов, в то время как июле и августе наблюдалась чистая покупка (на 93,7 млн долларов и 97,0 млн долларов соответственно).

С начала года граждане продали валюты на 145,3 млн долларов больше, чем купили.

По данным НБУ, банки снизили наличный курс доллара в сентябре примерно на 1 гривну – с 25,25-25,22 грн за доллар до 24,07-24,25 грн за доллар.