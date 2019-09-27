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Минсоцполитики объяснило, почему уменьшили расходы на субсидии на следующий год

Минсоцполитики объяснило, почему уменьшили расходы на субсидии на следующий год

В Министерстве социальной политики Украины пояснили, что на субсидии в 2020 году выделили меньше из-за увеличения пенсионных выплат и минимальной зарплаты граждан.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

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«Если сравнивать с цифрами, включенными в бюджет на этот год (55,1 млрд грн), то заложенные 47,6 млрд грн – действительно меньше. Но это сокращение вызвано исключительно экономическими факторами: за счет индексации пенсий, увеличения уровней минимальной зарплаты и прожиточного минимума доходы украинцев выросли», — отмечается в сообщении.

Минсоцполитики указывает, что запланированных расходов должно хватить на всех получателей субсидий.

«Следует отметить, что в связи с увеличением уровня минимальной зарплаты и индексацией пенсий, доходы украинцев будут расти, что в свою очередь может привести к уменьшению количества домохозяйств, которые будут иметь право на субсидию», — добавляют в правительстве.

По данным Минсоцполитики, средний размер субсидии во время прошлого отопительного сезона в Украине составлял 1700 гривен. Сейчас субсидии получают 2,8 миллиона украинских семей, однако на время отопительного сезона их количество может возрасти до 4 миллионов.

По материалам Finance.UA
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