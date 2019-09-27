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По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (45,542 млн и 25,672 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (33 и 58), максимальный курс продажи доллара 26,10UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 25,41-25,43 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствует 91 активная заявка по доллару на сумму 71,214 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
26,0000 – 600
25,9000 – 7 777
25,6000 – 18 000
25,5500 – 20 000
25,5500 – 30 000
25,5500 – 20 000
25,5500 – 20 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
25,4000 – 37 000
25,5000 – 10 000
25,5200 – 11 000
25,5500 – 25 000
25,6000 – 11 850
25,6000 – 77 777
25,6000 – 19 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 25,7160 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 25,4041 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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