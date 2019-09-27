По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (45,542 млн и 25,672 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (33 и 58), максимальный курс продажи доллара 26,10UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 25,41-25,43 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствует 91 активная заявка по доллару на сумму 71,214 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

26,0000 – 600

25,9000 – 7 777

25,6000 – 18 000

25,5500 – 20 000

25,5500 – 30 000

25,5500 – 20 000

25,5500 – 20 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

25,4000 – 37 000

25,5000 – 10 000

25,5200 – 11 000

25,5500 – 25 000

25,6000 – 11 850

25,6000 – 77 777

25,6000 – 19 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 25,7160 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 25,4041 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.