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Цены на основные продукты в рационе украинцев

Цены на основные продукты в рационе украинцев

Сколько стоят основные продукты в рационе украинцев.

Об этом пишет эксперт Алексей Дорошенко на своей странице на Фесбуке.

По данным мониторинга цен Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей среди овощей лидером подорожания за год стал картофель, цена которого подскочила вдвое, а среди хлеба наибольшее подорожание произошло, как и прогнозировалось, на черный хлеб.

С 1 сентября 2018 года по 1 сентября этого года картофель подорожал в 2 раза, а средняя цена в крупных городах по стране на начало сентября 2019 года составила 15.8 грн за килограмм.

  • Лук за год прибавил 24%, а средняя стоимость по Украине составила на 1 сентября 2019 года 10.6 грн.
  • Капуста заняла место посередине, подорожав на 13%.
  • Морковь стала дешевле на 31%. Мы ее в среднем покупали в начале сентября по 10,3 грн за килограмм.
  • Ржаной хлеб прибавил 25% за год, а средняя цена в крупных городах по стране на начало сентября 2019 года составляла 21,9 грн за килограмм.
  • Белый хлеб из муки первого сорта стал дороже на 23%. Средняя стоимость в начале осени была 19,2 грн за килограмм.
По материалам Finance.UA
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