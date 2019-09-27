Цены на основные продукты в рационе украинцев

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Сколько стоят основные продукты в рационе украинцев.
Об этом пишет эксперт Алексей Дорошенко на своей странице на Фесбуке.
По данным мониторинга цен Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей среди овощей лидером подорожания за год стал картофель, цена которого подскочила вдвое, а среди хлеба наибольшее подорожание произошло, как и прогнозировалось, на черный хлеб.
С 1 сентября 2018 года по 1 сентября этого года картофель подорожал в 2 раза, а средняя цена в крупных городах по стране на начало сентября 2019 года составила 15.8 грн за килограмм.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Газпром: мы построим "Северный поток-2" в обход Дании в случае отказа согласовать газопровод7 ч. назад - 1265 12
Межбанк: атаки на гривну продолжаются9 ч. назад - 4464 7
Почему при укреплении курса гривны цены не снижаются - НБУ8 ч. назад - 3123 5
Экономика Украины должна расти через успешность человеческого капитала - Гончарук12 ч. назад - 628 5
Нацбанк придумал новый способ снизить ставки по валютным депозитам9 ч. назад - 2006 3
Межбанк: атаки на гривну продолжаются9 ч. назад - 4464 7
Прогноз по курсу на октябрь10 ч. назад - 4324
Почему при укреплении курса гривны цены не снижаются - НБУ8 ч. назад - 3123 5
Эксперт НБУ назвал причину роста курса доллара5 ч. назад - 2977 2
Правительство планирует улучшить жилищные условия 80% граждан12 ч. назад - 2130 2
Маск официально представил космический корабль StarshipПозавчера, 11:10 - 851
Huawei представила дешевые версии своих флагманских смартфонов27.09.2019, 12:10 - 887
Xiaomi представил бюджетный Redmi 8A (фото)25.09.2019, 15:10 - 1611
Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HD23.09.2019, 15:10 - 2291
Apple выпустила iOS 13 и WatchOS 6 (фото)20.09.2019, 12:10 - 2777