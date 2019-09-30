Передавать показания счетчиков теперь можно в любой день месяца, - Киевводоканал

Передавать показания счетчиков холодного и горячего водоснабжения теперь можно в любой день месяца.

Об этом сообщает пресс-служба Киевводоканала.

“Передавать показания счетчиков теперь можно в любой день месяца, в том числе с 1 по 5 число. Показатели могут быть учтены только в том месяце, в котором были переданы”, – говорится в сообщении.

Как отмечается, чтобы не допускать разногласий в расчетах и, как следствие, задолженности за услуги, а также чтобы получать счета в соответствии с фактическим потреблением, следует своевременно подавать показания счетчиков.

Передавать показатели можно следующими способами:

1. Через «Личный кабинет» . Внимание! Как зарегистрироваться в кабинете, читайте здесь .

2. На сайте vodokanal.kiev.ua , нажав на главной странице кнопку «Подать показатели».

3. С помощью мобильных приложений «Viber» и «Telegram» . Для этого необходимо установить любой из них на собственный смартфон, найти и подулючиться к паблик-аккаунту «Киевводоканал» и отправить текстовое сообщение. Далее нужно просто действовать по инструкции Viber-бота или Telegram-бота.

4. Через новое мобильное приложение от Киевводоканала .

5. Записать показатели в соответствующей графе платежного извещения при оплате в банковских учреждениях.

6. По телефону контакт-центра Киевводоканала (044) 202-0202.