Передавать показания счетчиков теперь можно в любой день месяца, - Киевводоканал

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Передавать показания счетчиков холодного и горячего водоснабжения теперь можно в любой день месяца.
Об этом сообщает пресс-служба Киевводоканала.
“Передавать показания счетчиков теперь можно в любой день месяца, в том числе с 1 по 5 число. Показатели могут быть учтены только в том месяце, в котором были переданы”, – говорится в сообщении.
Как отмечается, чтобы не допускать разногласий в расчетах и, как следствие, задолженности за услуги, а также чтобы получать счета в соответствии с фактическим потреблением, следует своевременно подавать показания счетчиков.
Передавать показатели можно следующими способами:
1. Через «Личный кабинет». Внимание! Как зарегистрироваться в кабинете, читайте здесь.
2. На сайте vodokanal.kiev.ua, нажав на главной странице кнопку «Подать показатели».
3. С помощью мобильных приложений «Viber» и «Telegram». Для этого необходимо установить любой из них на собственный смартфон, найти и подулючиться к паблик-аккаунту «Киевводоканал» и отправить текстовое сообщение. Далее нужно просто действовать по инструкции Viber-бота или Telegram-бота.
4. Через новое мобильное приложение от Киевводоканала.
5. Записать показатели в соответствующей графе платежного извещения при оплате в банковских учреждениях.
6. По телефону контакт-центра Киевводоканала (044) 202-0202.
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