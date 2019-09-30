Уровень безработицы в ЕС обновил минимум с 2008 года

Безработица в еврозоне в августе обновила минимум с 2008 года и составила 7,4%. В целом в ЕС – 6,2%.

Об этом свидетельствуют данные европейского статистического агентства Евростат, передает Euronews.

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Среди стран Евросоюза самые низкие показатели безработицы зафиксированы в Чехии – 2,0% и Германии – 3,1%. Также низкий уровень безработицы на Мальте, в Польше, Нидерландах, Румынии и Болгарии – в пределах 4%. Во Франции незанятыми оставались 8,5% трудоспособного населения, в Италии – 9,5%.

Самый высокий уровень безработицы наблюдался в Греции – 17%. Однако та же Греция демонстрирует наибольшее снижение в годовом выражении – более 2%.

Безработных европейцев, по последним подсчетам, насчитывается 15 432 000.

Безработица в США, согласно оценкам руководителей Федрезерва, к концу 2019 года составит 3,7% вместо ожидавшихся в июне 3,6%.