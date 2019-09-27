Использование банками номеров телефонов для рассылок без согласия абонента незаконно – НБУ

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Банки не имеют права использовать номера телефонов украинцев для рекламных рассылок, не получив при этом разрешение абонента.
Об этом, ссылаясь на действующие нормы законодательства, заявила начальник управления Национального банка Украины по защите прав потребителей финансовых услуг Ольга Лобайчук.
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По ее словам, при выявлении подобных нарушений банк ждет наказание.
“Это незаконно. Напомню: телефонный номер – это персональные данные. Банки должны получать согласие человека, где и как они будут использовать его персональные данные. К сожалению, законодательство в этой сфере очень часто нарушается”, – отметила Лобайчук.
Она также напомнила, что речь идет об абонентах, не имеющих договорных отношений с банком. Ведь в этом случае можно предположить, что финансовое учреждение получило сведения о клиенте из другого банка.
“Человеку дают подписать общую бумажку, как согласие на любые операции с данными. Возможно, один банк передал данные другому”, – добавила Лобайчук.
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