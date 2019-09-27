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Viber-бот будет «стоять в очереди» вместо посетителей при получении "биометрики"

Viber-бот будет «стоять в очереди» вместо посетителей при получении "биометрики"

Государственная миграционная служба Украины разработала новый Viber-бот, который сможет «стоять в очереди» вместо посетителей.

Украинцы могут оформить биометрические документы в подразделениях ГМС, записавшись через терминал и став в текущую очередь «сегодня на сегодня», не ожидая при этом своей очереди в подразделении.

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Чтобы получать уведомления от бота – С помощью приложения Viber отсканировать QR-код на полученном в подразделении ГМС талоне.

После этого посетитель будет получать в мессенджере сообщения о его движении в очереди на получение административных услуг.

Сейчас новый Viber-бот в тестовом режиме работает только в территориальных подразделениях ГМС в Киеве для лиц, которые оформляют паспорт гражданина Украины в форме ID-карты и паспорт гражданина Украины для выезда за границу.

По материалам Finance.UA
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