Динамика средней заработной платы в 2018-2019 годах (инфографика)

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в августе 2019 года составила 10 537 грн

Такие данные указаны на сайте Госкомстата.

Этот показатель в 2,5 раза выше уровня минимальной заработной платы (4173 грн).

По сравнению с июлем размер средней номинальной заработной платы уменьшился на 4,0%, а за последние 12 месяцев (по сравнению с августом 2018 г.) увеличился на 17,4%.

Индекс реальной заработной платы в августе 2019 г. по сравнению с июлем 2019

г. составил 96,3%, а по сравнению с августом 2018 г. – 107,7%.