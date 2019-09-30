Динамика средней заработной платы в 2018-2019 годах (инфографика)

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Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в августе 2019 года составила 10 537 грн
Такие данные указаны на сайте Госкомстата.
Этот показатель в 2,5 раза выше уровня минимальной заработной платы (4173 грн).
По сравнению с июлем размер средней номинальной заработной платы уменьшился на 4,0%, а за последние 12 месяцев (по сравнению с августом 2018 г.) увеличился на 17,4%.
Индекс реальной заработной платы в августе 2019 г. по сравнению с июлем 2019
г. составил 96,3%, а по сравнению с августом 2018 г. – 107,7%.
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