США проведут новое расследование в отношении Facebook, Google и Amazon

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Компании-гиганты Facebook Inc, Amazon.com Inc и Google Alphabet Inc ожидает новое расследование в Конгрессе США по проблеме конкурентности на цифровом рынке.
Об этом сообщает Bloomberg.
Как отмечается, председатель комитета Палаты представителей по вопросам малого бизнеса Надежда Веласкес планирует пригласить представителей данных компаний на слушания в Конгрессе в конце октября или начале ноября.
“Председатель Веласкес считает, что малый бизнес заслуживает конкуренции на равных условиях, и надеется, что слушания дадут возможность комитету проанализировать, как малый бизнес развивается, учитывая доминирование крупных технологических компаний в сферах от электронной коммерции до интернет-трафика”, – заявила пресс-секретарь Веласкес.
В Amazon, Facebook и Google не прокомментировали данную информацию.
Ранее сообщалось, что министерство юстиции США намерено начать новое расследование против Facebook в связи с предполагаемыми нарушениями антимонопольного законодательства. Данное расследование по ходатайству генпрокурора Уильяма Барра происходит параллельно с другим, которое инициировала Федеральная комиссия по торговле. Этот орган проводит собственное расследование относительно того, нанесло ли ущерб конкуренции поглощение компанией-гигантом других фирм.
Кроме того, деятельность Facebook уже расследуют генпрокуроры ряда американских штатов и судебный комитет Палаты представителей Конгресса США.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине планируют закрыть более 1000 госкомпаний10 ч. назад - 1305 16
В Германии посчитали потери от перехода на электромобилиВчера, 22:03 - 2531 12
Гончарук рассказал, как победить контрабанду5 ч. назад - 1105 7
Кабмин планирует запретить банковские переводы без открытия счетаВчера, 16:01 - 3641 6
Lifecell запустил социальный тариф с низкой стоимостью7 ч. назад - 2609 4
С 1 октября за биометрический паспорт нужно будет платить по-новому9 ч. назад - 7325
Suzuki официально представила субкомпактный кроссовер (фото)13 ч. назад - 5165 1
Межбанк: ждем "американские горки"7 ч. назад - 3534
Как вырастет стоимость аренды гектара земли после введения рынкаВчера, 21:01 - 3333
С 1 октября "Киевстар" прекращает поддержку шести тарифных планов9 ч. назад - 3331 3
Маск официально представил космический корабль StarshipВчера, 11:10 - 559
Huawei представила дешевые версии своих флагманских смартфонов27.09.2019, 12:10 - 766
Xiaomi представил бюджетный Redmi 8A (фото)25.09.2019, 15:10 - 1432
Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HD23.09.2019, 15:10 - 2102
Apple выпустила iOS 13 и WatchOS 6 (фото)20.09.2019, 12:10 - 2701