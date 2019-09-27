0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 23 0

США проведут новое расследование в отношении Facebook, Google и Amazon

США проведут новое расследование в отношении Facebook, Google и Amazon

Компании-гиганты Facebook Inc, Amazon.com Inc и Google Alphabet Inc ожидает новое расследование в Конгрессе США по проблеме конкурентности на цифровом рынке.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечается, председатель комитета Палаты представителей по вопросам малого бизнеса Надежда Веласкес планирует пригласить представителей данных компаний на слушания в Конгрессе в конце октября или начале ноября.

“Председатель Веласкес считает, что малый бизнес заслуживает конкуренции на равных условиях, и надеется, что слушания дадут возможность комитету проанализировать, как малый бизнес развивается, учитывая доминирование крупных технологических компаний в сферах от электронной коммерции до интернет-трафика”, – заявила пресс-секретарь Веласкес.

В Amazon, Facebook и Google не прокомментировали данную информацию.

Ранее сообщалось, что министерство юстиции США намерено начать новое расследование против Facebook в связи с предполагаемыми нарушениями антимонопольного законодательства. Данное расследование по ходатайству генпрокурора Уильяма Барра происходит параллельно с другим, которое инициировала Федеральная комиссия по торговле. Этот орган проводит собственное расследование относительно того, нанесло ли ущерб конкуренции поглощение компанией-гигантом других фирм.

Кроме того, деятельность Facebook уже расследуют генпрокуроры ряда американских штатов и судебный комитет Палаты представителей Конгресса США.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.