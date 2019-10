США проведут новое расследование в отношении Facebook, Google и Amazon

Компании-гиганты Facebook Inc, Amazon.com Inc и Google Alphabet Inc ожидает новое расследование в Конгрессе США по проблеме конкурентности на цифровом рынке.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечается, председатель комитета Палаты представителей по вопросам малого бизнеса Надежда Веласкес планирует пригласить представителей данных компаний на слушания в Конгрессе в конце октября или начале ноября.

“Председатель Веласкес считает, что малый бизнес заслуживает конкуренции на равных условиях, и надеется, что слушания дадут возможность комитету проанализировать, как малый бизнес развивается, учитывая доминирование крупных технологических компаний в сферах от электронной коммерции до интернет-трафика”, – заявила пресс-секретарь Веласкес.

В Amazon, Facebook и Google не прокомментировали данную информацию.

Ранее сообщалось, что министерство юстиции США намерено начать новое расследование против Facebook в связи с предполагаемыми нарушениями антимонопольного законодательства. Данное расследование по ходатайству генпрокурора Уильяма Барра происходит параллельно с другим, которое инициировала Федеральная комиссия по торговле. Этот орган проводит собственное расследование относительно того, нанесло ли ущерб конкуренции поглощение компанией-гигантом других фирм.

Кроме того, деятельность Facebook уже расследуют генпрокуроры ряда американских штатов и судебный комитет Палаты представителей Конгресса США.