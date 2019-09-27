Украина обновила рекорд по импорту овощей

В сезоне 2018-2019 годов импорт овощей в Украину существенно превысил предыдущий рекорд, который держался девять лет – с сезона 2009-2010 годов.

Об этом сообщают аналитики EastFruit.

Как отмечается, в сезоне 2009-2010 годов импорт овощей в страну за сезон впервые превысил 200 тысяч тонн и составил 208,5 тысяч тонн.

С тех пор, объём импорта овощей даже не приближался к отметке в 200 тысяч тонн, но в прошлом сезоне он превысил предыдущий рекорд сразу на 27% и достиг 264,1 тысяч тонн.

Также отмечается, что в 2018-2019 годах объёмы импорта превзошли показатель предыдущего сезона в натуральном выражении более чем в два раза. За последние же два сезона объёмы импорта выросли более чем в три раза.

“В стоимостном измерении темпы роста были чуть ниже, за счёт увеличения удельного веса традиционных недорогих овощей и картофеля в структуре импорта. Всего за сезон иностранные поставщики овощей и картофеля заработали в Украине 155 млн долларов”, – отмечают аналитики.

При этом, если говорить об импорте в стоимостном измерении, то затраты на импорт овощей в Украину в сезоне 2018-2019 годов были ниже, чем 2012/13 и 2013/14 годах.

Главными позициями импорта овощей в Украину в стоимостном измерении были томаты, лук, перец и огурцы.

По объему же импорта лидерство впервые в истории захватил лук репчатый, которого было ввезено за прошлый сезон целых 87 тысяч тонн – в 26 раз больше, чем сезоном ранее.

Также было импортировано 66 тысяч тонн томатов, 18,3 тысяч тонн товарного картофеля, 14,7 тысяч тонн огурцов, 11,8 тысяч тонн перца, 9,5 тысяч тонн разных капуст и 7,5 тысяч тонн моркови. Фактически Украина нарастила импорт почти всех без исключения позиций овощей и картофеля, включая салатные культуры и зелень.

Прогнозы на урожай овощей в сезоне 2019-2020 годов были оптимистичными, однако уже в августе, во время уборки нового урожая, Украина начала активно импортировать картофель, чего ранее никогда не было.

“Ожидается, что в сентябре будет превышен очередной рекорд импорта картофеля, так как цены на него продолжают расти, несмотря на ожидающееся увеличение общего объёма производства картофеля и хорошее продвижение его уборки”, – отмечают аналитики.