За какие услуги ЖКХ украинцы не хотят платить - Госстат

За август 2019 года население Украины заплатило за коммуналку 5,2 млрд грн, что на 800 млн грн превышает сумму в платежках – украинцы гасили прошлые долги.

Об этом сообщает Государственная служба статистики в своем отчете.

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В связи с потеплением в марте 2019 года люди получали меньшие суммы за коммуналку и начали “переплачивать” за услуги. Именно это привело к погашению ими долгов перед поставщиками на 3,8 млрд грн. К августу долг сократился до 47,3 млрд грн.

Среди услуг, за которые украинцы снизили задолженность – газ и отопление (суммы долгов уменьшились на 3,7 млрд грн. и 2 млрд грн. соответственно)

А другие поставщики услуг так и не дождались возврата долгов, даже наоборот – некоторые нарастили уже существующий долг:

холодная вода и водоотвод – долг увеличился на 1 млрд грн;

за содержание придомовой территории – на 783 млн грн;

за вывоз мусора – на 203 млн грн.

Госстат рассчитал среднюю сумму в платежках украинцев и уверяет, что она насчитывает 667 грн с учетом электроэнергии (150 квт-ч на семью).