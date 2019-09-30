За какие услуги ЖКХ украинцы не хотят платить - Госстат

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За август 2019 года население Украины заплатило за коммуналку 5,2 млрд грн, что на 800 млн грн превышает сумму в платежках – украинцы гасили прошлые долги.
Об этом сообщает Государственная служба статистики в своем отчете.
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В связи с потеплением в марте 2019 года люди получали меньшие суммы за коммуналку и начали “переплачивать” за услуги. Именно это привело к погашению ими долгов перед поставщиками на 3,8 млрд грн. К августу долг сократился до 47,3 млрд грн.
Среди услуг, за которые украинцы снизили задолженность – газ и отопление (суммы долгов уменьшились на 3,7 млрд грн. и 2 млрд грн. соответственно)
А другие поставщики услуг так и не дождались возврата долгов, даже наоборот – некоторые нарастили уже существующий долг:
Госстат рассчитал среднюю сумму в платежках украинцев и уверяет, что она насчитывает 667 грн с учетом электроэнергии (150 квт-ч на семью).
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