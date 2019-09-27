В Госстате назвали среднюю цену электроэнергии для населения

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Средняя цена электроэнергии для бытовых потребителей в первом полугодии 2019 года составила 1,25 грн (с НДС) 1 кВт⋅ч. Это на 5 копеек выше, чем во втором полугодии 2018 года (1,20 грн).
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
Цена для небытовых потребителей составила 2,24 грн (с НДС) 1 кВт⋅/ч, что на 5 копеек больше, чем во втором полугодии 2018 года (2,19 грн).
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