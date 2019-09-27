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В Госстате назвали среднюю цену электроэнергии для населения

В Госстате назвали среднюю цену электроэнергии для населения

Средняя цена электроэнергии для бытовых потребителей в первом полугодии 2019 года составила 1,25 грнНДС) 1 кВт⋅ч. Это на 5 копеек выше, чем во втором полугодии 2018 года (1,20 грн).

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Цена для небытовых потребителей составила 2,24 грнНДС) 1 кВт⋅/ч, что на 5 копеек больше, чем во втором полугодии 2018 года (2,19 грн).

Справка Finance.ua

  • Новая модель рынка электроэнергии заработала в Украине с 1 июля 2019 года.
  • Кабмин возложил на госкомпании “Энергоатом” и “Укргидроэнерго” специальные обязанности продавать часть электроэнергии по фиксированной цене “Гарантированному покупателю”.
По материалам Finance.UA
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