В Госстате назвали среднюю цену электроэнергии для населения

Средняя цена электроэнергии для бытовых потребителей в первом полугодии 2019 года составила 1,25 грн (с НДС) 1 кВт⋅ч. Это на 5 копеек выше, чем во втором полугодии 2018 года (1,20 грн).

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Цена для небытовых потребителей составила 2,24 грн (с НДС) 1 кВт⋅/ч, что на 5 копеек больше, чем во втором полугодии 2018 года (2,19 грн).

Справка Finance.ua

Новая модель рынка электроэнергии заработала в Украине с 1 июля 2019 года.