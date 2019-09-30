Автомобили оснастят защитными стеклами для смартфонов

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Теперь на пикап Ford F-15 можно установить специальное химически закалённое ветровое стекло Gorilla Glass.
Это химически закалённое стекло используется сейчас на многих смартфонах, и даже на экранах телевизоров. Его производитель – компания Corning Incorporated. Такое стекло выпускают в США, Южной Корее и на Тайване.
Gorilla Glass шестого поколения тоньше, легче и устойчивей к повреждениям, чем его предшественники. Его стоимость составляет 900 долларов (отдельно оплачивается установка). Обычное новое «фордовское» ветровое стекло в США стоит 400-500 долларов, а на вторичном рынке его можно купить за 300-400 долларов.
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