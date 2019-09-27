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Ученые создали "умную" майку для измерения дыхания (инфографика)

Ученые создали "умную" майку для измерения дыхания (инфографика)

Ученые разработали “умную” майку, которая может точно измерять дыхание, а также использоваться для мониторинга заболеваний легких, ощущая движения в груди и животе.

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Исследователи из Медицинского центра Radboud University в Нидерландах использовали “умные” майки вместе с мобильным приложением для надежного измерения дыхания у здоровых людей при выполнении ряда повседневных действий.

Теперь исследователи намерены проверить “умные” майки на пациентах, у которых есть хроническая обструктивная болезнь легких.

“Умная” майка, называемая “гексоскин”, чувствует, как ткань растягивается, когда грудь пользователя расширяется и сжимается, и использует эти колебания для измерения объема вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Она также записывает частоту сердечных сокращений и движения.

Как отмечают создатели разработки, теперь появилась надежда, что миллионы больных смогут сэкономить время, потраченное на поездки в больницу, и контролировать свое дыхание самостоятельно с помощью такой удобной и легкой вещи.

По материалам Комментарии
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